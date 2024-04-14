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Новости

14 апреля, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 апреля

Масштабное благоустройство проведут в парке "Сокольники"

Столичный фестиваль колледжей завершится гастропрограммой

В столице повторили маршрут Юрия Гагарина 1961 года

"Мой район. Новости": московскую канатную дорогу закрыли на ежегодное техобслуживание

Благоустройство проведут в парке "Сокольники"

"Мой район. Новости": новая детская поликлиника появилась в Восточном Бирюлеве

Сотрудники Московского зоопарка показали, как панда Катюша целует маму Диндин

Собянин сообщил о планах обновления парка "Сокольники"

Сергей Собянин сообщил о планах обновления парка "Сокольники"

В Москве ожидается дождливая ночь. По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. В комплексе городского хозяйства попросили москвичей быть осторожнее на улице в непогоду.

Единые требования к курьерам утвердили в Москве. Дресс-код появится у 100 тысяч столичных доставщиков. Причем большое внимание уделят не только их внешнему виду, но и средствам передвижения.

Девятнадцать новых поездов "Иволга 3.0" запустили за год в Москве. Они на 97% состоят из российских комплектующих. Такие составы курсируют по МЦД-3. До конца года планируется полностью обновить парк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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