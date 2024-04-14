МЧС предупредило о дожде и грозе в Москве с вечера 14 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кратковременный дождь, местами сильный и гроза прогнозируются в Москве с вечера 14 апреля. Непогода в столице продлится до утра 15 апреля, сообщается в телеграм-канале городского управления МЧС РФ.

Ведомство уточнило, что дождь и гроза ожидаются с 19:00 14 апреля до 09:00 15 апреля. В период с 21:00 14 апреля до 18:00 15 апреля в городе усилится ветер, его порывы достигнут 15–20 метров в секунду.

В связи с такими прогнозами москвичей призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию на дороге, избегать внезапных маневров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра и соблюдать внимательность.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что месячная норма осадков – до 37–38 миллиметров – выпадет в Москве на предстоящей неделе. По его информации, интенсивные ливни пройдут в ночь на 15 апреля (выпадет 10 миллиметров осадков), вечером 18 апреля (5,8 миллиметра) и ночью–утром 19 апреля (18,9 миллиметра). Самым сухим днем окажется вторник, 16 апреля.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова также рассказала о дождях на предстоящей неделе. По ее словам, в среду, 17 апреля, столбики термометров покажут от 8 до 10 градусов, а в четверг 18 апреля столицу накроет непогода.

