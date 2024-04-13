Синоптик Позднякова предупредила москвичей о дождях на предстоящей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Неустойчивая погода с дождем придет в Москву на предстоящей неделе. Переменная облачность ожидается 15 апреля, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, днем температура составит 10 градусов, местами пойдут дожди.

"Во вторник, 16 апреля, в течение суток на фоне пониженного давления ожидаются переменная облачность, небольшой дождь. В ночное время столбики термометров покажут семь градусов тепла, а днем этот показатель достигнет плюс 11 градусов", – отметила синоптик.

В среду, 17 апреля, столбики термометров покажут от 8 до 10 градусов, а в четверг 18 апреля столицу снова накроет дождь. Ночью значения не превысят 5–7 градусов, однако днем потеплеет до 14 градусов.

В пятницу, 19 апреля, метеоролог прогнозирует небольшой дождь и до 11–13 градусов. В субботу, 20 апреля, в городе резко похолодает до 7 градусов. В течение суток ожидаются дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что жителей и гостей Москвы ожидают небольшие дожди и понижение температуры до 10–15 градусов на следующей неделе. Самым холодным днем станет понедельник, 15 апреля, когда значения не поднимутся выше 10 градусов.

