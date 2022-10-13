В Москве организовали новое общественное пространство у станции метро "Тимирязевская"

У станции метро "Тимирязевская" организовали новое общественное пространство по программе "Мой район". В порядок привели почти 12 гектаров. Сквер расположен вдоль улиц Академика Лисицына и Тимирязевская. Через него проходит основной пешеходный маршрут от метро к жилым кварталам.

Обустроили две спортивные площадки, поставили столы для пинг-понга. Для детей сделали большую игровую зону площадью более 300 квадратных метров. Рядом есть специальная площадка для прогулки с домашними животными и уличные качели. Дополнительно вокруг посадили деревья и кустарники и с цветами. К зиме обещают каток и павильон с прокатом, раздевалками и медпунктом

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