13 сентября, 21:45Город
День программиста отметили в парке искусств "Музеон" в Москве
Помимо Дня города, в парке искусств "Музеон" в Москве отпраздновали День программиста. Для специалистов в сфере информационных технологий и студентов профильных направлений организовали большую развлекательную программу и провели соревнования.
Участникам хакатрона нужно было создать небольшое приложение на любом языке программирования. Весь процесс проходил на бесплатной столичной платформе для разработки программного обеспечения.
