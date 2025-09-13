День программиста отметили в парке искусств "Музеон" в Москве

Помимо Дня города, в парке искусств "Музеон" в Москве отпраздновали День программиста. Для специалистов в сфере информационных технологий и студентов профильных направлений организовали большую развлекательную программу и провели соревнования.

Участникам хакатрона нужно было создать небольшое приложение на любом языке программирования. Весь процесс проходил на бесплатной столичной платформе для разработки программного обеспечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

