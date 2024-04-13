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13 апреля, 15:15

Город

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" стартовал на "Хлебозаводе № 9"

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" стартовал на "Хлебозаводе № 9"

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В арт-пространстве "Хлебозавод № 9" открылся двухдневный благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". На его площадке пройдет ярмарка изделий ручной работы, средства от продажи которых направят на помощь детям, многодетным семьям, людям в возрасте и животным.

Кроме того, 13–14 апреля здесь будут идти мастер-классы по изготовлению украшений, свечей, рисованию и декоративному плетению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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