Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" стартовал на "Хлебозаводе № 9"

В арт-пространстве "Хлебозавод № 9" открылся двухдневный благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". На его площадке пройдет ярмарка изделий ручной работы, средства от продажи которых направят на помощь детям, многодетным семьям, людям в возрасте и животным.

Кроме того, 13–14 апреля здесь будут идти мастер-классы по изготовлению украшений, свечей, рисованию и декоративному плетению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.