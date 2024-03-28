Уличное освещение и подсветку зданий в Москве перевели на летний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в Москве перевели на летний режим работы, сообщается в телеграм-канале городского хозяйства столицы.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, световой день продолжает увеличиваться, поэтому в график работы городского наружного освещения внесли корректировки. Теперь освещение и подсветку зданий включают позже, а выключают раньше.

Отмечается, что диспетчеры Центра управления сетями АО "ОЭК" руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки.

Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Когда она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. При этом диспетчер может отступить от графика, если ухудшится погода. К примеру, при снегопаде или пасмурном дне освещение включат раньше.

Архитектурно-художественная подсветка зданий в столице включается одновременно с наружным освещением, однако отключается в разное время. В частности, в 23:00 отключают подсветку жилых домов, в 00:00 – административных зданий, в 01:00 – вестибюлей станций метро, а в 03:00 – мостов в центре города.

Ранее в связи с положительными показателями среднесуточной температуры воздуха работники комплекса городского хозяйства Москвы перевели дорожно-уборочную технику на летний режим работы.

Основная часть коммунальной техники работает круглый год благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ, а для обеспечения ежедневной уборки города специалисты установили на машины поливомоечное оборудование.