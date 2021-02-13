В Москве открываются новые места для покупки фермерских продуктов

Еще 20 новых круглогодичных ярмарок построят в Москве в этом году. Это позволит москвичам покупать продукты напрямую у производителей.

Не так давно открылась ярмарка в Братееве. Оценили ли ее местные? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

