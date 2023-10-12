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12 октября, 07:15

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Новый мост свяжет две набережные в Пресненском районе Москвы

Новый мост свяжет две набережные в Пресненском районе Москвы

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Берега Москвы-реки соединит новый пешеходный мост. Он протянется между набережными Тараса Шевченко и Пресненской, а его длина – 300 метров.

Это будет дополнительный уровень автомобильного Дорогомиловского моста. А один из спусков будет направлен в сторону станции МЦД-1 Тестовская.

Кроме того, в рамках работ планируют провести благоустройство прилегающей территории. В итоге в районе Москвы-сити появится еще один комфортный маршрут для прогулок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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