12 октября, 07:15Город
Новый мост свяжет две набережные в Пресненском районе Москвы
Берега Москвы-реки соединит новый пешеходный мост. Он протянется между набережными Тараса Шевченко и Пресненской, а его длина – 300 метров.
Это будет дополнительный уровень автомобильного Дорогомиловского моста. А один из спусков будет направлен в сторону станции МЦД-1 Тестовская.
Кроме того, в рамках работ планируют провести благоустройство прилегающей территории. В итоге в районе Москвы-сити появится еще один комфортный маршрут для прогулок.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.