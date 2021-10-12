Специалист рассказал о благоустройстве набережной у "Технопарка"

Набережную у станции метро "Технопарк" готовят к реконструкции. О работах рассказал начальник отдела Архитектурно-планировочной мастерской АПМ № 2 ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы" Александр Гракович.

"Планируется благоустроить всю набережную – от линии МЦК до Кожуховского затона. В данном случае планируется создание непрерывной велосипедной сети с беговыми дорожками, чтобы люди могли комфортно передвигаться вдоль набережных Москвы-реки и прилегающих затонов", – сообщил Гракович.

Он также отметил, что там оборудуют велосипедные и пешеходные дорожки, сделают прокат водных видов транспорта, создадут SPA-центр на воде и сад водных растений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.