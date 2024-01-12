Более 35 тыс москвичей посетили Северный и Южный речные вокзалы в новогодние праздники

Свыше 35 тысяч москвичей посетили Северный и Южный речные вокзалы в новогодние праздники. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

На Северном речном вокзале гостям раздавали бесплатные угощения, которые можно было попробовать в тематической зоне. За 10 дней посетители съели около 10 тысяч пирожных и выпили почти две тысячи литров чая.

Также на праздниках на речных вокзалах работали катки. Покататься на коньках все еще можно, так как площадка будет открыта до 29 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.