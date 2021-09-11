Группа "Ундервуд" выступила на ВДНХ в честь Дня города

11 сентября в Зеленом театре на ВДНХ при поддержке платежной системы "Мир" прошел праздничный концерт телеканала Москва 24, посвященный Дню города.

Для жителей и гостей столицы выступила инди-рок-группа "Ундервуд" с хитами "Гагарин, я вас любила", "Следи за ее левой рукой", "Это судьба".

Съемка традиционного концерта "День города с Москвой 24" прошла на одной из самых знаменитых площадок города. В свое время в Зеленом театре выступали Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Аркадий Райкин, хор имени Пятницкого, Алла Пугачева и многие другие известные и легендарные исполнители.