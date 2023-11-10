Выставка об истории культурного центра "ЗИЛ" открылась в Парке Горького

В галерее музея Парка Горького открылась выставка об истории Культурного центра "ЗИЛ". В экспозиции представлены архивные фотографии из театральной жизни студий ЗИЛа, а также представлено цифровое искусство. Кроме того, гостям расскажут о развитии культуры в мегаполисе.

Посетить лекции можно бесплатно, но потребуется предварительная регистрация. Ссылки на нее будут опубликованы на сайте Парка Горького.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



