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10 ноября, 08:00

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Выставка об истории культурного центра "ЗИЛ" открылась в Парке Горького

Выставка об истории культурного центра "ЗИЛ" открылась в Парке Горького

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В галерее музея Парка Горького открылась выставка об истории Культурного центра "ЗИЛ". В экспозиции представлены архивные фотографии из театральной жизни студий ЗИЛа, а также представлено цифровое искусство. Кроме того, гостям расскажут о развитии культуры в мегаполисе.

Посетить лекции можно бесплатно, но потребуется предварительная регистрация. Ссылки на нее будут опубликованы на сайте Парка Горького.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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