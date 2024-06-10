Мнёвниковскую пойму интегрируют в транспортную сеть Москвы

В Москве активно ведутся работы по развитию Мнёвниковской поймы, где осуществляется строительство жилых домов, спортивного кластера, офисных помещений.

Чтобы интегрировать пойму в столичную транспортную сеть, специалисты займутся строительством дорог и развязки. Так, через Москву-реку построят два моста в створе улицы Мясищева и рядом с улицей Новозаводской. Два велопешеходных моста возведут через Москву-реку на улице Островной и в сторону парка "Фили"

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