09 декабря, 23:15

Город

Столичные поликлиники и больницы начали украшать к Новому году

Столичные поликлиники и больницы начали украшать к Новому году. Например, возле больницы имени Склифосовского появились нарядные елки, красивые фонари и огромные стеклянные шары.

Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, украшены и фасады Центров женского здоровья – там появились гирлянды с тематической анимацией. Также там установили ледяные скульптуры с подсвеченными изнутри замерзшими цветами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

