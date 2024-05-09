Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 07:15

Город

Колонна военной техники проехала по улицам Москвы к Красной площади перед парадом

Колонна военной техники проехала по улицам Москвы к Красной площади перед парадом

В Москве подвели итоги фестиваля "Пасхальный дар"

Новости часа: в Москве откроются еще два флагманских центра экстренной медпомощи

Песни военных лет прозвучат 9 мая на ВДНХ

Около 140 поликлиник планируют обновить в Москве

Ствол белой ивы упал в "Аптекарском огороде" из-за непогоды

Новости часа: в Москве определены ключевые задачи развития здравоохранения до конца года

Учреждения Москвы изменили график работы из-за праздников

"Безопасный город": фотовыставка "Мы помним, мы гордимся!" открылась в Москве

Новости часа: Москва продолжит внедрение сервисов ИИ в медицинскую практику

Колонна военной техники проехала по улицам столицы к Красной площади. Там завершается подготовка к военному параду в честь 79-й годовщины Победы. Он начнется в 10:00.

В торжественном марше примут участие более 9 тысяч человек, в том числе участники специальной военной операции. Также будет задействовано свыше 70 единиц техники и, в зависимости от погоды, авиация.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпраздникивидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика