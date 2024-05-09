Колонна военной техники проехала по улицам Москвы к Красной площади перед парадом

Колонна военной техники проехала по улицам столицы к Красной площади. Там завершается подготовка к военному параду в честь 79-й годовщины Победы. Он начнется в 10:00.

В торжественном марше примут участие более 9 тысяч человек, в том числе участники специальной военной операции. Также будет задействовано свыше 70 единиц техники и, в зависимости от погоды, авиация.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.