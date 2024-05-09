09 мая, 07:15Город
Колонна военной техники проехала по улицам Москвы к Красной площади перед парадом
Колонна военной техники проехала по улицам столицы к Красной площади. Там завершается подготовка к военному параду в честь 79-й годовщины Победы. Он начнется в 10:00.
В торжественном марше примут участие более 9 тысяч человек, в том числе участники специальной военной операции. Также будет задействовано свыше 70 единиц техники и, в зависимости от погоды, авиация.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.