Программа на закрытии выставки "Россия" была приурочена ко Дню семьи, любви и верности

Программа на закрытии выставки-форума "Россия" была посвящена Дню семьи, любви и верности. При этом сам праздник приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которых считают покровителями семьи и брака.

Кроме того, в январе на ВДНХ Владимир Путин дал старт Году семьи в России. В мае тут прошел первый Всероссийский свадебный фестиваль, на котором сотни пар заключили союз. Также на протяжении восьми месяцев здесь проходили самые разные свадьбы: от традиционных до современных, от камерных до массовых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.