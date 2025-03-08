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08 марта, 13:15

Город

На Рижском рынке продолжают продавать цветы к 8 Марта

На Рижском рынке продолжают продавать цветы к 8 Марта

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На Рижском рынке в Москве продолжается активная торговля цветами в преддверии Международного женского дня. Ажиотаж не спадает – мужчины выстраиваются в очередь, которая тянется почти до станции метро "Рижская".

Многие все еще ищут цветы, чтобы порадовать своих близких. Движение по Третьему транспортному кольцу стало немного затрудненным. Сотрудники ЦОДД активно работают, чтобы минимизировать пробки и дать возможность всем проехать быстрее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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