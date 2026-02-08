В спорткомплексе "Лужники" благоустроят более 21 гектара территории

Более 21 гектара благоустроят на территории олимпийского комплекса "Лужники" в 2026 году. В порядок приведут аллею вокруг Большой спортивной арены и Фестивальную площадку.

Главный спорткомплекс страны уже пережил четыре масштабные реконструкции. На стадионе уложили натуральный газон, увеличили вместимость до 81 тысячи зрителей и соорудили на крыше смотровую площадку.

