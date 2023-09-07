Москвичам рассказали о программе на площадках МУФ 7 сентября

В течение 7 сентября гости Московского урбанфорума смогут поработать с радиоуправляемыми моделями судов, заняться скульптурной лепкой или попробовать себя в роли катера на тематическом мастер-классе. В рамках МУФ-2023 продолжают работу четыре площадки.

В течение финальных трех дней форума посетителей ждут интеллектуальные, развлекательные и спортивные активности. Организаторы подготовили спецпрограмму ко Дню города и на площадках Московского урбанфорума. Перед гостями выступят модные диджеи, известные артисты и музыканты.

Подробнее о мероприятиях форума – в эфире телеканала Москва 24.