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Новости

07 сентября, 15:00

Город

Москвичам рассказали о программе на площадках МУФ 7 сентября

Москвичам рассказали о программе на площадках МУФ 7 сентября

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В течение 7 сентября гости Московского урбанфорума смогут поработать с радиоуправляемыми моделями судов, заняться скульптурной лепкой или попробовать себя в роли катера на тематическом мастер-классе. В рамках МУФ-2023 продолжают работу четыре площадки.

В течение финальных трех дней форума посетителей ждут интеллектуальные, развлекательные и спортивные активности. Организаторы подготовили спецпрограмму ко Дню города и на площадках Московского урбанфорума. Перед гостями выступят модные диджеи, известные артисты и музыканты.

Подробнее о мероприятиях форума – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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