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Новости

07 мая, 11:30

Город

Военная техника проехала по Волгоградскому проспекту для участия в репетиции парада Победы

Военная техника проехала по Волгоградскому проспекту для участия в репетиции парада Победы

Военная техника проследует обратно по Волгоградскому проспекту с репетиции парада Победы

Военная техника направится обратно на улицу Нижние Мнёвники после репетиции парада Победы

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Более 100 единиц техники примут участие в генеральной репетиции парада Победы

Генеральная репетиция парада Победы проходит в Москве 7 мая. Военная техника уже проехала в сторону Красной площади по Волгоградскому проспекту. Ожидается, что обратно она проследует по такому же маршруту.

Пешеходную часть отделили от проезжей с помощью специальных заграждений. Вдоль них на всем протяжении дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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