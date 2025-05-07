Военная техника проехала по Волгоградскому проспекту для участия в репетиции парада Победы

Генеральная репетиция парада Победы проходит в Москве 7 мая. Военная техника уже проехала в сторону Красной площади по Волгоградскому проспекту. Ожидается, что обратно она проследует по такому же маршруту.

Пешеходную часть отделили от проезжей с помощью специальных заграждений. Вдоль них на всем протяжении дежурят сотрудники правоохранительных органов.

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