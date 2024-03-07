Новости часа: москвичей предупредили об опасности гололедицы 8 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил гостей и жителей столицы о возможной гололедице ночью 8 марта.



По данным столичного Роспотребнадзора, специалисты ведомства с 11 по 22 марта проведут горячую линию по защите прав потребителей.

16 и 17 марта на МЦД-3, а также Ленинградском и Казанском направлениях будут изменения в расписании движения поездов. Это информация столичного Дептранса.