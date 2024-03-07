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Новости

07 марта, 22:15

Город

Новости часа: москвичей предупредили об опасности гололедицы 8 марта

Новости часа: москвичей предупредили об опасности гололедицы 8 марта

Новости часа: аудиопоздравления от звезд РФ будут звучать в транспорте Москвы 8 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 марта

"Мой район. Новости": устаревшие газопроводы реконструируют на Беговой улице

Около 10 тысяч цветов можно увидеть на выставке в "Аптекарском огороде"

Праздничные мероприятия подготовили на культурных площадках Москвы с 8 по 10 марта

Станция "Новаторская" Троицкой линии метро готова более чем на 80% – Собянин

Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

Новости часа: около 50 млн рублей сэкономили пассажиры столичного транспорта за зиму

"Мой район. Новости": работы по строительству станции "Новаторская" выполнены на 80%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил гостей и жителей столицы о возможной гололедице ночью 8 марта.

По данным столичного Роспотребнадзора, специалисты ведомства с 11 по 22 марта проведут горячую линию по защите прав потребителей.

16 и 17 марта на МЦД-3, а также Ленинградском и Казанском направлениях будут изменения в расписании движения поездов. Это информация столичного Дептранса.

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городтранспортвидеоЕкатерина Кузнеченкова
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