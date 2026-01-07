Одной из самых популярных новогодних локаций стала "Фабрика подарков" на Болотной площади

Одна из самых популярных новогодних локаций Москвы – "Фабрика подарков" на Болотной площади. Здесь можно не только купить подарки от локальных брендов, но и отдохнуть всей семьей на катке и фудкорте.

Как сообщил представитель оргкомитета фестиваля "Путешествие в Рождество" Павел Гусев, на других площадках проекта "Зима в Москве" гостей ждут ледовое шоу "Щелкунчик" в Коптево, спектакли по мотивам сказок в Олимпийской деревне.

