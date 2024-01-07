07 января, 11:30Город
Пользователи "Города идей" прислали более 30 тыс фотографий реализованных инициатив
Более 30 тысяч фотографий реализованных предложений москвичей прислали пользователи платформы "Город идей". Проект работает с 2014 года. К нему уже присоединились более 470 тысяч человек.
Пользователи платформы делятся инициативами, как сделать жизнь в столице комфортнее. За опубликованные снимки начисляют баллы, которые можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.