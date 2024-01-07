Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 11:30

Город

Пользователи "Города идей" прислали более 30 тыс фотографий реализованных инициатив

Пользователи "Города идей" прислали более 30 тыс фотографий реализованных инициатив

Рождественская ярмарка открыта на Красной площади

Более 500 видов продукции представлены на рынке "Москва – на волне"

Москвичам показали, как изменилась площадь Тверской заставы после реконструкции

"Актуальный репортаж": кто живет в доме на Котельнической набережной

Столичный фестиваль "Путешествие в Рождество" подготовил спецпрограмму на 7 января

Преподаватели рассказали о занятиях в столичном технопарке "Наукоград"

Московский зоопарк показал, как тренируется камышовый кот Заури

"Актуальный репортаж": лыжные трассы подготовили в разных районах Москвы

Жители столицы могут встретиться с Дедом Морозом в Московском зоопарке 7 января

Более 30 тысяч фотографий реализованных предложений москвичей прислали пользователи платформы "Город идей". Проект работает с 2014 года. К нему уже присоединились более 470 тысяч человек.

Пользователи платформы делятся инициативами, как сделать жизнь в столице комфортнее. За опубликованные снимки начисляют баллы, которые можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городобществовидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика