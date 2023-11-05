В столице реализовали 20 предложений участников проекта "Питомцы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице реализовали 20 из 22 идей, которые отобрали по итогам проекта "Питомцы в Москве" на платформе "Город идей" в начале 2023 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В соответствии с предложениями жителей в текущем году было приведено в порядок 26 площадок для выгула собак. Площадки разделили на несколько функциональных зон. На территории для тренировок питомцев уложили износоустойчивое мягкое покрытие из каучуковой крошки, а на пространствах для свободного выгула – рулонный газон.

Также площадки для выгула питомцев оборудовали дополнительными входами и выходами, создали удобные места для отдыха и общения хозяев животных, в том числе установили лавочки и навесы от дождя и солнца. Также на площадках поставили информационные стенды и провели освещение.

Для владельцев собак было организовано свыше 40 мероприятий, включая мастер-классы, встречи с кинологами и ветеринарами. На страницах программы "Мой район" в соцсетях провели фотоконкурс "О чем думают собаки".

На mos.ru напомнили, что в парке "Яуза" появилась однако из самых больших и удобных кинологических площадок в России площадью более 1,3 гектара. На площадке можно дрессировать питомцев, проводить крупные спортивные соревнования.

До конца 2024 года планируется реализовать еще две идеи – проведение районных выставок фотографий питомцев с хозяевами и оснащение площадок шумоизоляцией.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за два года работы проекта "Питомцы в Москве" в столице обустроили 52 площадки для кинологических мероприятий с собаками, в том числе открыли Кинологический парк на Кольской улице в Бабушкинском районе.

По словам мэра Москвы, приоритетной при создании пространств для питомцев является безопасность. В настоящее время в столице обустраивают еще восемь площадок для выгула и организации тренировок с питомцами, подчеркнул градоначальник.

Собянин открыл в СВАО созданный по проекту "Питомцы в Москве" парк