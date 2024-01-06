Собянин рассказал, как проходит новый сезон фестиваля "Усадьбы Москвы"

В этом году в фестивале "Усадьбы Москвы. Зима" принимают участие 15 исторических поместий. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

Площадки для праздника подготовили в усадьбах Люблино, Кусково, Михалково, а также в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское". Гулянья проходят в духе русских традиций прошлых времен – музыкальные представления, маскарады, катания на санях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.