31 декабря 2023, 09:41Город
Жители столицы направили свыше 50 тысяч инициатив через платформу "Город идей"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
За два года жители столицы направили свыше 50 тысяч предложений по развитию города через портал "Город идей". Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Более 30% всех инициатив касаются вопросов благоустройства. Так, например, москвичи рассказывают о своих идеях по озеленению городских территорий, развитию системы освещения, обустройству парковок, а также детских и спортивных площадок.
Также горожан волнуют темы, связанные с транспортом и парками. Жители столицы поднимают вопросы о новых остановочных пунктах, введении дополнительных маршрутов, развитии инфраструктуры в зонах отдыха.
В этом году были реализованы более 300 проектов горожан по благоустройству площадок и дворов, открыты свыше 20 остановок, а также новые пешеходные переходы.
Предложить свою идею можно по ссылке. На платформе представлены 12 ключевых сфер и 56 тем. Фотоотчеты о проделанной работе доступны в разделе "Галерея реализованных идей".
Ранее стало известно, что в Москве обновили более 500 общественных пространств благодаря участникам проекта "Активный гражданин". Горожане участвовали в голосованиях, оценивая проекты создания и обновления улиц, парков, скверов, зон отдыха, площадок для занятий спортом, иных пространств.
Всего было собрано более 13,8 миллиона мнений. В частности, в 2020 году "активные граждане" проголосовали за благоустройство парка Северного речного вокзала, поддержав предложенный проект работ. Затем большинство оценило на "отлично" обновленную территорию.
Москвичам рассказали, как идет благоустройство парка "Яуза"
Читайте также