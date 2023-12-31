Жители столицы направили свыше 50 тысяч инициатив через платформу "Город идей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За два года жители столицы направили свыше 50 тысяч предложений по развитию города через портал "Город идей". Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Более 30% всех инициатив касаются вопросов благоустройства. Так, например, москвичи рассказывают о своих идеях по озеленению городских территорий, развитию системы освещения, обустройству парковок, а также детских и спортивных площадок.

Также горожан волнуют темы, связанные с транспортом и парками. Жители столицы поднимают вопросы о новых остановочных пунктах, введении дополнительных маршрутов, развитии инфраструктуры в зонах отдыха.

В этом году были реализованы более 300 проектов горожан по благоустройству площадок и дворов, открыты свыше 20 остановок, а также новые пешеходные переходы.

Предложить свою идею можно по ссылке. На платформе представлены 12 ключевых сфер и 56 тем. Фотоотчеты о проделанной работе доступны в разделе "Галерея реализованных идей".

Ранее стало известно, что в Москве обновили более 500 общественных пространств благодаря участникам проекта "Активный гражданин". Горожане участвовали в голосованиях, оценивая проекты создания и обновления улиц, парков, скверов, зон отдыха, площадок для занятий спортом, иных пространств.

Всего было собрано более 13,8 миллиона мнений. В частности, в 2020 году "активные граждане" проголосовали за благоустройство парка Северного речного вокзала, поддержав предложенный проект работ. Затем большинство оценило на "отлично" обновленную территорию.



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