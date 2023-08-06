Благотворительный забег организовали на "РЖД Арене" в День железнодорожника

В первое воскресенье августа профессиональный праздник отмечают специалисты, которые работают на российских железных дорогах. На территории спорткомплекса "РЖД Арена" решили организовать массовый благотворительный забег.

Дистанции на 600 метров подготовили для юных бегунов, а для взрослых – на 1 520 метров. В церемонии открытия принял участие генеральный директор компании Олег Белозеров.

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