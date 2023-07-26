Собянин рассказал о новых столичных парках у Москвы- реки

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Берега Москвы-реки активно благоустраивают. Здесь появились новые зеленые парки, где москвичи и гости столицы могут отдыхать у воды. Об этом Сергей Собянин написал в своем личном блоге.

Градоначальник вспомнил, что до проведения работ эти территории были совершенно неухоженные, а спуск к воде был затруднен. Перед началом благоустройства необходимо было провести реконструкцию очистных сооружений в Курьянове, модернизировать НПЗ и устранить незаконные свалки.

После реализации этих проект город приступил к созданию зон отдыха у воды рядом с большими жилыми районами. Так, были обустроены Парк 850-летия Москвы, Братеевская пойма, Парк Капотня и Центр технических видов спорта.

Теперь москвичи, проживающие в районах Марьино, Капотня, Братеево, Зябликово и Орехово-Борисово, имеют возможность прогуливаться вдоль Москвы-реки.

Ранее Собянин отметил, что за 10 лет в Москве удалось создать набережные, которые отвечают всем современным требованиям комфорта.

По его словам, возвращение набережных москвичам является одной из важнейших программ благоустройства. В последние годы власти города привели в порядок 40 столичных набережных общей протяженностью свыше 65 километров. Как отметил Собянин, в течение следующих пяти лет планируется проделать не меньший объем работы.



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