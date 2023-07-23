Собянин: в детском парке "Фили" откроется оранжерея и веревочный парк

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В детском парке "Фили" откроются оранжерея и веревочный парк. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что специалисты планируют оборудовать веревочный парк до конца этого лета. Также они отремонтируют административное здание, в котором появятся фотостудия, кафе, оранжерея и зал для занятий хореографией.

Мэр напомнил, что в прошлом году в детском парке завершилось комплексное благоустройство. Там сделали площадку для воркаута и кросс-тренинга и проложили дорожки для скандинавской ходьбы.



Работники также обустроили тропу для прогулок на лошадях и реконструировали манеж для занятий верховой ездой, уточнил градоначальник. Он добавил, что для юных гостей парка есть мини-зоопарк и две всесезонные биостанции, где ребята сажают растения и наблюдают за их ростом.

Также в парке установили лавочки, сделали навес, обновили сцену, оборудовали летний кинотеатр. По информации Собянина, после благоустройства там провели более 100 мероприятий.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство участков русел рек Городни, Сетуни, Нищенки и Раменки. Главная задача состоит в восстановлении пропускной способности.

До этого Собянин подчеркнул, что районы Бирюлево Восточное и Западное, Москворечье-Сабурово и Царицыно продолжают активно развиваться. По его словам, много лет в этих районах были проблемы с транспортом. Однако они были решены благодаря реализации ряда крупных проектов.

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