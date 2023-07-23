Русла четырех рек очистят от загрязнений в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство участков русел рек Городни, Сетуни, Нищенки и Раменки. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Главная задача состоит в восстановлении пропускной способности.

"Это, в свою очередь, позволит водосточной сети, связанной с реками, пропускать больший объем атмосферных осадков. В рамках проектов проводится расчистка от иловых отложений и других загрязнений, ремонт береговой полосы и инженерных конструкций", – подчеркнул заммэра.

По его словам, на финальном этапе планируется высадить водные растения. На участке реки Городни уже очистили русло и водосточные инженерные системы от ила, а также отремонтировали береговую полосу, установили стенки из лиственничных бревен и высадили более 4 тысяч растений. На участке Сетуни провели очистку и отремонтировали берегоукрепления.

У реки Нищенки специалисты убрали донные отложения и мусор. Там они проведут ремонт берегоукреплений и установят габионные конструкции. На участке реки Раменки будет проведет ремонт берегоукреплений.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве особое внимание уделяется реабилитации водоемов города, в этом году будут реализованы несколько крупных проектов, связанных с ними. Он отметил, что недалеко от Дворца пионеров находится Воробьевский пруд, который подпал под программу реабилитации. Его акватория была очищена, специалисты смогли отремонтировать береговую полосу.

Русла четырех малых рек благоустроят в столице