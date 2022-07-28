Собянин: комплексное благоустройство детского парка "Фили" завершится в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство парка "Фили" планируется завершить до конца текущего года. Об этом заявил Сергей Собянин, осматривая ход работ на объекте.

"Манеж привели в порядок, сделали новый. <...> И детский парк в этом году закончим, так что будет прекрасный парк с хорошими аттракционами, каруселями. Он давно не ремонтировался, поэтому будет в новом качестве", – заявил градоначальник.

Отмечается, что проектом благоустройства предусмотрено восстановление исторического облика входной группы по фотографиям 1950-х годов. Также в парке появятся новые аттракционы, каток с искусственным льдом, который летом можно будет использовать как футбольное поле, а также памп-трек, детские и спортивные площадки.

Кроме того, запланировано восстановление биостанции и развитие территории школы верховой езды "Молодежный центр "Галактика". В последней отремонтируют существующий манеж и построят новый, в парке появится прогулочная конная тропа.

Ранее сообщалось, что в парке "Покровское-Стрешнево" началось строительство скейт-площадки площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров. Специалисты завершили подготовительные работы.

