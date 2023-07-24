Биометрическая игровая площадка появится в Бутырском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инновационную лабораторию для игр построят на территории квартала в Бутырском районе. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"На территории вертикального города – квартала из жилых высоток в Бутырском районе – появится первый в Москве биометрический павильон для детей в форме пещеры. Внутри него будут созданы сказочные тоннели, горки и космические мягкие камни с неизведанных планет", – отметил он.

Как уточнил Бочкарев, инновационная игровая площадка станет частью благоустройства территории строящегося квартала в Огородном проезде.

Согласно задумке архитекторов, площадка спроектирована в форме полузакрытого игрового павильона, в котором можно безопасно исследовать окружающий мир. Развитию всех органов чувств ребенка помогают элементы космической тематики, а разные формы и текстуры необычного объекта вызовут у детей интерес.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов объяснил, что игровая пещера будет выполнена в стиле эмоциональной архитектуры. По его словам, такой стиль исключает проектирование простых конструкций, а, наоборот, характеризуется симбиозом природных элементов и современных технологий.

При этом конструкция площадки позволит детям играть на ней круглый год, так как объемная крыша укроет и от солнца, и от дождя, подытожил Кузнецов.

Отмечается, что в основу павильона легли идеи азиатской ландшафтной школы. В частности, в мягкой геопластике отсутствуют плиточные или другие жесткие покрытия. Кроме того, поверхность пещеры облицуют полированным бетоном, а на уровне земли нанесут специальное резиновое покрытие для безопасной игры.

Для оформления детской площадки используют проницаемые природные материалы – дерево и камень.

Строительство квартала в Огородном проезде планируется завершить к 2026 году. Общая площадь застройки составит более семи гектаров. В нем будут находиться пять жилых высотных башен, ландшафтный парк, общеобразовательная школа на 325 мест, детский сад на 125 мест, а также прогулочный бульвар и объекты коммерческой инфраструктуры общей площадью 15 тысяч квадратных метров.

Ранее Бочкарев рассказал, что на станции метро "Аэропорт Внуково" началась обкатка эскалаторов.

По его словам, три эскалатора длиной 14,7 метра соединяют платформенный участок станции с вестибюлем. Оборудование подъемных механизмов уже полностью смонтировали, сейчас ведутся пусконаладочные работы.

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