Ведущие IT-компании представили современные технологии на ВДНХ

Ведущие IT-компании представили современные технологии и социально значимые инициативы на ВДНХ. Так, соцсеть LOOKY совместно с сетью магазинов "Кораблик" презентовала на стенде Минтруда России творческий проект, который затрагивает вопросы развития и воспитания детей.

В рамках программы детские рисунки с помощью бесплатной встроенной нейросети можно превратить в шедевры. Сегодня вместе с писателем Олегом Роем ребята рисовали главного героя мультсериала "Шмяк. Волшебная лавка Есении".

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