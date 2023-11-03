Более 100 новостроек возводится в Москве на месте снесенных домов по реновации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 100 новостроек с общей площадью квартир 1,8 миллиона квадратных метров возводится в Москве на месте снесенных домов по программе реновации, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Программа реновации уже вышла на этап, когда новые дома строятся не только на стартовых площадках, но и на месте старых снесенных пятиэтажек. В настоящее время строится 102 таких дома", – уточнил заммэра.

По словам Бочкарева, на месте снесенных домов уже построено жилье на юге, северо-востоке, юго-западе, севере и западе столицы. В настоящее время новостройки возводятся на таких местах по всей Москве.

Руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин добавил, что заселиться в 102 новостройки смогут более 60 тысяч человек.

Он уточнил, что с момента запуска программы реновации квартиры с улучшенной отделкой предложены свыше 140 тысячам москвичей во всех административных округах столицы. А живут в новых квартирах уже более 112 тысяч участников программы. Больше всего новоселов в Юго-Восточном, Восточном и Северном административных округах.

Декан факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Евгений Михайленко считает, что для успешной реализации программы реновации надо "держать темп" по расселению пятиэтажек. Он подчеркнул, что строительство является инерционной и циклической отраслью, требующей ритмичного финансирования и осуществления отдельных этапов проекта.

"Своевременное высвобождение территорий, ранее занятых ветхим жилищным фондом, обеспечивает максимально быстрое включение в программу дополнительных участков. Это позволяет, с одной стороны, сократить сроки переселения, а с другой – включить в экономически активную городскую жизнь неэффективные территории", – пояснил Михайленко.

Ранее сообщалось, что жилой дом по программе реновации возведут в столичном районе Богородском по адресу Открытое шоссе, владение 14. Новостройка будет состоять из пяти секций, рассчитанных на 555 квартир, в том числе 222 однокомнатных, 249 двухкомнатных и 84 трехкомнатных. Некоторые адаптируют для маломобильных граждан.

На территории новостройки эксперты создадут многофункциональное пространство с тротуарами, проездами, открытыми плоскостными парковками. Также будут оборудованы места для отдыха и игровые зоны для детей, площадки для занятий спортом. Помимо этого, установят малые архитектурные формы, выполнят комплексное озеленение.

Более 120 тыс москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации