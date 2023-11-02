Дом по программе реновации построят в Богородском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дом по программе реновации возведут в столичном районе Богородском по адресу Открытое шоссе, владение 14. Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Здание будет состоять из пяти секций. В нем будет 555 квартир, в том числе 222 однокомнатных, 249 двухкомнатных и 84 трехкомнатных. Некоторые адаптируют для маломобильных граждан.

В помещениях выполнят отделку, установят розетки, мойки и плиты на кухнях, двери, светильники, сантехнику в санузлах. Так, переезд станет максимально комфортным, подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, на первом этаже оборудуют места для хранения уборочного инвентаря и колясочные. Входные группы будут сквозными, с двойными тамбурами. Также специалисты благоустроят придомовую территорию.

По данным председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, будет создано многофункциональное пространство с тротуарами, проездами, открытыми плоскостными парковками. Помимо этого, оборудуют места для отдыха и отдельные игровые площадки для детей, площадки для занятий спортом, а также установят малые архитектурные формы, выполнят комплексное озеленение.

Ранее специалисты приступили к возведению жилого дома по программе реновации в районе Рязанском. В будущей новостройке на 492 квартиры планируется разместить 108 однокомнатных, 306 двухкомнатных и 78 трехкомнатных квартир.

Также сообщалось, что первый этап программы реновации в районе Кузьминки в Москве выполнен наполовину. В первый этап, который реализуется до конца 2024 года, включили 34 дома. Сейчас в районе ведется расселение 18 домов. 17 из них уже полностью расселили, жители еще одного дома переезжают.

Новости часа: почти 540 старых домов расселили в Москве по программе реновации