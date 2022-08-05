Новости последнего часа: новые станции метро и МЦК появились в 66 районах Москвы

Сергей Собянин рассказал, что новые станции метро и МЦК появились в 66 районах Москвы.

Владимир Путин подписал указ о спецмерах в сферах финансов и топливно-энергетического комплекса из-за недружественных действий других стран.

В Минпромторге РФ заявили, что электромобиль Evolute липецкого производства презентуют в конце августа в онлайн-формате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.