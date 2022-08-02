Новые подземные переходы построили у метро "Выхино"

С запуском восточного участка Северо-восточной хорды жители Вешняков могут быстрее добираться в другие районы. Там также построили подземные переходы возле метро "Выхино" и железнодорожных платформ "Выхино", "Плющево" и "Вешняки".

В планах – комплексная реконструкция ТПУ "Выхино". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.