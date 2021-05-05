Медиафасад Останкинской башни напоминает об акции "Бессмертый полк"

На медиафасаде Останкинской башни транслируют видеоролик, посвященный акции "Бессмертый полк". Яркую подсветку и надпись "Никто не забыт. Ничто не забыто" видно издалека.

Праздничный сценарий подсветки включили также телебашни в Нижнем Новгороде, Сочи, Костроме, Ростове-на-Дону, Челябинске, Самаре и других городах страны.

9 мая акция второй год подряд пройдет в онлайн-формате. Традиционное шествие может состояться 24 июня, если позволит ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.