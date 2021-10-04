В Москве появились апартаменты площадью 9 кв м

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В Москве появились апартаменты площадью 9 квадратных метров. При этом их пока не продают.
А квартиры-студии по 12 "квадратов" предлагают за 3,2 миллиона. Речь идет о многофункциональном комплексе в районе Вешняки на востоке столицы. Как отмечают эксперты рынка недвижимости, микростудии стали мировым трендом. Они уже появились в продаже в Париже, Гонконге, Риме, Нью-Йорке и других мегаполисах.
Примечательно, что такие квартиры меньше, чем машино-место в паркинге. Согласно нормам, которые установили в Москве, минимально допустимая площадь паркинга составляет чуть больше 13 квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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