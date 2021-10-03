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09:09

Исторический фонтан на северо-востоке Москвы восстановили по просьбам жителей

город благоустройство

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Исторический фонтан восстановили на северо-востоке Москвы по просьбам жителей. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По информации ведомства, инженерное сооружение появилось на улице Бориса Галушкина в Алексеевском районе Москвы в 1957 году, во дворе домов 21-25.

"В этом году на дворовой территории провели комплексное благоустройство. Учли особенности планировки и пожелания жителей, привели в порядок исторический фонтан: заменили инженерные сети и насосное оборудование, отремонтировали чашу, отреставрировали скульптуру мишек, восстановили сцену-амфитеатр и сделали площадку перед ней для проведения дворовых праздников", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В непосредственной близости от фонтана также оборудовали детскую и спортивную площадки. Для удобства жителей во дворе появились парковки для велосипедов и новые пешеходные дорожки.

Досуговая зона была дополнена столами для пинг-понга, зоной для настольных игр и садовыми качелями. В рамках благоустройства также провели озеленение и установили новые фонари.

Накануне стало известно, что в Ново-Переделкине завершилось благоустройство сквера у Малого Федосьинского пруда. Здесь приведены в порядок дорожки и тропинки, а также установлена инфраструктура для отдыха и занятий спортом.

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