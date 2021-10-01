В Москве до конца года установят около 10 тысяч умных фонарей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков объявил, что до конца 2021 года в столице появятся новые высокотехнологичные фонари. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Бирюков напомнил, что программа модернизации освещения проводится в Москве с 2018 года.

"...с 2018 года реализуется программа по установке так называемых умных фонарей. До конца года их число увеличится на 10 тысяч и составит порядка 126 тысяч", – заявил заммэра.

Особенность светильников заключается в том, что в них установлены платы-контроллеры. Сигнал с них поступает в Центр управления сетями АО "ОЭК", где специалисты могут регулировать яркость света, а также узнать о нарушениях в работе и проверить напряжение.

По словам Бирюкова, такое применение технологий повышает надежность и эффективность работы наружного освещения. Кроме того, достигается экономия электроэнергии.

В сентябре заммэра Москвы подвел итоги благоустройства дворов жилых домов в столице. В совокупности работы прошли на почти 4 тысячи объектов общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.