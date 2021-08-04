План по строительству недвижимости в Москве перевыполнят по итогам года

План по строительству недвижимости в Москве будет перевыполнен по итогам года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Несмотря на пандемию, с начала года из запланированных 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости сдали уже 7 миллионов. Половина приходится на жилье. За семь месяцев в Москве появились более 30 социальных и спортивных объектов, среди них 11 детских садов и шесть школ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.