С введением QR-кодов москвичи стали чаще обедать на свежем воздухе.

У ресторанов, которые работают "навынос" и на доставку выручка выросла, в плюсе остались и заведения с большими верандами. Подробнее о ситуации – в сюжете телеканала Москва 24.

