Москвичей призвали не выходить на неокрепший лед

Москвичей призвали не выходить на лед, который еще не окреп. Также нужно внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок у воды, посоветовали специалисты.

Несмотря на то, что некоторые водоемы уже покрылись льдом, он еще хрупкий и не способен выдержать вес человека. Чтобы предотвратить возможные происшествия, столичные спасатели работают на водных объектах в усиленном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.