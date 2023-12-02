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02 декабря, 09:15

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Москвичей призвали не выходить на неокрепший лед

Москвичей призвали не выходить на неокрепший лед

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Москвичей призвали не выходить на лед, который еще не окреп. Также нужно внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок у воды, посоветовали специалисты.

Несмотря на то, что некоторые водоемы уже покрылись льдом, он еще хрупкий и не способен выдержать вес человека. Чтобы предотвратить возможные происшествия, столичные спасатели работают на водных объектах в усиленном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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