Сергей Собянин подвел итоги молодежного форума "Наследие"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве завершился VI молодежный форум "Наследие". Сергей Собянин подвел его итоги в своем телеграм-канале.

По его словам, в этом году в нем приняли участие около 20 тысяч человек. Студенческий конкурс собрал примерно 400 ребят из 32 вузов, в том числе из регионов России и Белоруссии.

Мэр уточнил, что среди студентов из Москвы победила команда № 10, которая предложила проект создания центра здоровья, культуры и отдыха "Басманный двор". Помимо этого, жюри отметило проекты команды № 4 – "Социокультурный кластер "Басманный" и команды № 9 – "Реабилитационный центр "Точка опоры".

Команда из Владимира стала лидером в региональной части конкурса. На втором месте расположился Воронеж, на третьем – Тюмень. Собянин поздравил всех с победой и пожелал новых плодотворных идей.

Градоначальник напомнил, что форум традиционно завершился городским фестивалем. Желающие могли отправить открытку в любой уголок России "Почтой Наследия", поучиться реставрировать деревянную мебель и мозаику. Отдельные мероприятия организовали для детей.

Форум прошел в Москве 25 ноября. Гости смогли создать картины с изображением объекта культурного наследия, попробовали роспись футболок, реставрацию деревянной мебели и мозаики, посмотрели фильмы, приняли участие в мини-играх и выиграли призы, купили редкие издания в книжном салоне, а также пообщались с авторами и издателями.

Также фестиваль "Мастерская подарков" начался на Тверской площади в Москве. Гостей ждут праздничная атмосфера и возможность купить оригинальные новогодние сувениры. Свои товары представят местные производители. Треть брендов – участники программы "Сделано в Москве".

В Москве проходит молодежный форум "Наследие"