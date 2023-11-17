Фестиваль "Мастерская подарков" откроется на Тверской площади в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фестиваль "Мастерская подарков" пройдет с 18 ноября по 4 декабря на ярмарке "Тверская-маркет". Площадки будут работать каждый день с 11:00 до 21:00, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что горожане смогут купить рождественские пряники, кружки, экологичный мед, трутневое молоко и соты, украшения из камней, декор для дома и многое другое. Также для гостей проведут мастер-классы по созданию сувениров своими руками и розыгрыш призов от участников проекта "Сделано в Москве".

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома отметила, что в преддверии Нового года на Тверской площади впервые заработает предновогодний фестиваль. Посетители смогут познакомиться с местными брендами и купить подарки для всей семьи.

Глава подчеркнула, что треть от всех представленных брендов – участники программы "Сделано в Москве". Она призвана продвигать местных производителей.

Также Кострома рассказала, что на фестивале будут не только павильоны с сувенирами, но и развлекательная программа. Еженедельно для взрослых и детей будут проводиться интерактивы и свыше 100 мастер-классов, уточнила она.

Тематические мероприятия будут проходить на ярмарке каждые выходные. Так, 18 ноября там отметят день рождения Деда Мороза, посетителей ждет выступление уличных цирковых артистов, стихи, песни и участие в розыгрыше призов. Хедлайнером вечера станет артист Lyriq.

Кроме того, с 24 по 26 ноября в рамках "черной пятницы" продавцы установят скидки на некоторые товары, также пройдет выступление фокусников. А 2 и 3 декабря программу приурочат к началу зимы. Посетителям покажут иммерсивный спектакль "Погружаемся в Новый год", вход туда бесплатный и предварительная регистрация не требуется.

На территории ярмарки для горожан организуют бесплатный чай, дегустацию сладостей от столичных производителей и упаковку купленных товаров. Все украсят по-новогоднему, а на качели положат пледы и подушки с надписью "Сделано в Москве". В фотозоне, стилизованной под большую коробку с подарками, посетители могут сфотографироваться на память.

На входе всем гостям дадут карточку-маршрутизатор, с помощью которой можно выиграть призы от локальных брендов. Для этого нужно купить на ярмарке любой товар, подписаться на телеграм-канал проекта и выложить фото с хештегом #сделановмоскве в соцсетях.

Ранее сообщалось, что российско-итальянский кинофестиваль RIFF начнется в Москве 21 ноября и продлится до 3 декабря. За это время покажут 20 фильмов – участников международных смотров.

Как уточнили организаторы, фильмы будут показывать на итальянском языке с русскими субтитрами. Их можно будет посмотреть в киноцентре "Каро 11 Октябрь".

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