Финал чемпионата "Технолидеры Москвы" состоится 2 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Финал третьего молодежного чемпионата по технологическому предпринимательству "Технолидеры Москвы" пройдет 2 декабря, к нему присоединятся 90 команд из столичного региона, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и других российских городов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году на конкурс представили так много по-настоящему инновационных проектов, что мы решили пригласить к участию дополнительно 10 команд. В итоге их будет 90. Юные инженеры презентуют свои разработки 2 декабря на площадке "Цифровое деловое пространство", – сказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Вместе с тем в этот день пройдут лекции, мастер-классы и встречи со знаменитыми бизнесменами, уточнила она. Мероприятие состоится по адресу улица Покровка, дом 47. Начало запланировано на 10:00.

В общей сложности на конкурс было заявлено 198 проектов из более чем 20 российских регионов. Сначала был отбор, который прошли 49 столичных команд и 21 региональная. 32 группы представят свои проекты в школьном треке (от 13 до 18 лет), еще 38 – в студенческом (от 18 до 23 лет). Кроме того, участие примут 20 команд, которые являются победителями одноименного акселератора "Технолидеры Москвы".

В ходе мероприятия можно будет увидеть бытовые и промышленные роботы-помощники, платформы машинного обучения для компьютерных систем, солнечную зарядную станцию для электротранспорта и многое другое.

Для посетителей организуют познавательную программу, которая будет длиться с 10:00 до 18:00. Например, на практикуме "Взять высоту: как достигать целей в бизнесе" гости научатся ставить цели, планировать шаги по их реализации и работать над своей мотивацией. А спикеры на мастер-классе "Личный бренд предпринимателя" расскажут, как складывается это понятие и каким образом его развивать.

В 18:00 в большом зале будет проходить церемония награждения победителей.

Ранее стало известно, что столичная сборная стала лидером по количеству наград на всероссийском чемпионате "Профессионалы". Так, команде удалось завоевать 215 призов. Как уточнил Сергей Собянин, ребята взяли 150 золота, 45 серебра и 20 бронзы, а также 36 медалей на финальных соревнованиях в Санкт-Петербурге.

В столице прошла пресс-конференция, посвященная олимпиаде студентов "Я – профессионал"