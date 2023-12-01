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Новости

01 декабря, 22:00

Город

Новости часа: дворец спорта "Некрасовка" в Москве поставлен на кадастровый учет

Новости часа: дворец спорта "Некрасовка" в Москве поставлен на кадастровый учет

Международный форум BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве

Сергей Собянин рассказал о новых проектах для повышения безопасности на МКАД

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Снегоплавильные пункты в столице вывезли почти 620 тыс кубометров снега

"Интервью": Татьяна Черняева – о развитии реставрационной отрасли в Москве

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Собянин утвердил усовершенствованный порядок расчетов за отопление в Москве

Сотрудники городских служб устраняют последствия снегопада

Новости часа: Собянин заявил, что станция "Университет Дружбы Народов" практически готова

Переход строящейся станции метро "Университет Дружбы Народов" украсили мозаичным панно, сообщил Сергей Собянин.

Столичные спасатели усилили патрулирование городских водоемов из-за хрупкого льда, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Дворец спорта "Некрасовка" на юго-востоке столицы поставлен на кадастровый учет, сообщает пресс-служба ведомства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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