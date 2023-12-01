01 декабря, 22:00Город
Новости часа: дворец спорта "Некрасовка" в Москве поставлен на кадастровый учет
Переход строящейся станции метро "Университет Дружбы Народов" украсили мозаичным панно, сообщил Сергей Собянин.
Столичные спасатели усилили патрулирование городских водоемов из-за хрупкого льда, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Дворец спорта "Некрасовка" на юго-востоке столицы поставлен на кадастровый учет, сообщает пресс-служба ведомства.
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