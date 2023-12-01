Собянин утвердил новый порядок расчетов за отопление в Москве

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сергей Собянин утвердил изменения, которые будут внесены в порядок оплаты отопления жилых помещений в многоквартирных домах Москвы. Теперь горожане будут платить исходя из среднемесячных объемов потребления за предыдущие пять лет, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В настоящее время собственники и наниматели оплачивают эти услуги в объеме среднемесячного потребления за предыдущий год.

"Если вследствие более сильных и продолжительных холодов потребление текущего года превысит объемы прошлого, то по итогам должен производиться перерасчет. Речь идет о так называемой 13-й платежке. В случае более мягкой и короткой зимы переплаченные средства могли быть возвращены или зачтены в счет будущих платежей", – говорится в сообщении.

В материале указали на недостаток действующей системы оплаты – ежегодные колебания объемов потребления, которые приводят к непредсказуемости платежей жителей столицы. Если зима будет суровой и продолжительной, то размеры разового перерасчета – 13-й платежки – могут быть чрезмерно дорогими. Нововведения позволят сделать платежи более плавными и предсказуемыми.

В этом году, отмечается в сообщении, оплата будет проходить в соотношении со среднемесячными объемами потребления за предыдущие 5 лет. Кроме того, власти отменят единовременный перерасчет.

После этого объемы фактического потребления могут отклоняться от расчетных в пределах 3%, в то время как ранее отклонения доходили до 26%. Если зима будет очень холодной, корректирующие платежи начнут поступать равномерно в течение 12 месяцев следующего года. Вместе с тем после изменений общий рост платежей за отопление не будет превышать 15%.

"В случае переплаты (мягкая и короткая зима) платежи за отопление будут скорректированы в сторону уменьшения в течение 12 месяцев следующего года", – следует из материала.

Утвержденный мэром порядок начнет действовать со следующего года во всех многоквартирных домах Москвы. Под исключение подпадают те объекты, в которых заблаговременно было принято решение об оплате по фактическому потреблению.

Ранее Владимир Путин передал столичным властям полномочия по определению порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах. Теперь правительство Москвы имеет право самостоятельно устанавливать порядок расчета оплаты коммунальных услуг за это.



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